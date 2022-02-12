【疫情嚴峻】新增1514宗確診個案　逾1500宗初步陽性【不斷更新】

▲ 本港確診個案創新高，多個疫苗接種中心預約爆滿。（陳永康攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會交代疫情。

【16:30】

政府公布最新疫情發展。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指出今日新增1514宗確診個案 逾1500宗初步陽性，長者死亡個案令人憂慮。

逾40間院舍爆疫，逾80名員工及院友受感染。截至昨日2300名人士在全港8間檢疫中心進行檢疫，與病毒兩年多以來戰爭，可以說是一場硬仗。

深水埗元州邨元盛樓及蘇屋邨海棠樓的污水樣本呈陽性，昨晚遭圍封強檢，截至今日凌晨0時，兩棟大廈共發現32宗初步陽性及2宗檢測結果不確定個案；其中元州邨元盛樓佔23宗初步陽性及2宗檢測結果不確定個案，該處居民須在5日內再接受多2次檢測（詳情即看：【下一頁】）

多名專家料3月才到疫情最高峰 許樹昌：封城是最後考慮涉多項挑戰（詳情即看：【下一頁】）

本港昨日（11日）新增1,325宗確診個案，另涉逾1,500宗初步確診個案（詳情即看：【下一頁】）

最新熱門影片：【靚太廚房】KOL媽媽教整親子甜品 零失敗玫瑰花蘋果批

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video，立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋、馮琪雅