【第五波疫情】李立業指坊間對初確處理方法存「誤解」　重申會盡力照顧新冠病人

▲ 醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（12日）指，坊間對於局方處理初確病人手法存誤解。（陳永康攝）

第五波疫情確診個案屢創新高，醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（12日）在疫情記者會上特別指出，坊間對於局方處理初步確診個案的方法存「誤解」，他解釋局方是呼籲有輕微醫療需要的非新冠病人盡量避免前往急症室求醫，重申初確及病徵輕微的新冠病人，應留家等候送院。他再次承認目前仍有病人要等數天才能送院，冀市民見諒。

李立業表示，過去一周，社會上對於初步確診個案處理方法有許多討論，局方聽到許多意見，「亦引起不少誤解」。

他解釋，急症室目前異常繁忙，不少初確病人等候覆檢，為免增加急症室負荷及感染風險，呼籲市民如有其他輕微醫療需要的病人，盡量前往普通科或私家醫生求醫，所指的是「輕微受傷」或其他身體不適。

他指出，如市民在快速抗原測試呈陽性，應保持冷靜，留在家中，找人代為安排深喉唾液覆檢，或找物流公司代為收集；如收到短訊（SMS）通知初確，無病徵或病徵輕微的病人，應盡量留在家中，衞生署會盡快安排救護車送院，期間注意感染控制。醫管局職員會主動致電予等候時間較長、有特別需要的病人，了解其需要。

他強調，局方會盡力照顧新冠病人，即使部分人無法即時安排入院，承諾會優先處理病情嚴重、長者及兒童病人。他續指，疫情變化很快，確診個案幾何級上升，指公眾因此對醫管局信息有誤會，期望公眾諒解。

他指出，目前仍有病人要等數天才能送院，承認情況不理想，再次希望市民見諒。

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記者：馮琪雅