【4歲男童染疫亡】4歲男童沒有長期病患　本月9日發燒兩日後嘔吐死亡

▲ 4歲男童沒有長期病患，本月9日發燒兩日後嘔吐死亡。

第五波疫情嚴峻，衞生署及醫院管理局今日（12日）召開記者會交代最新疫情，交代元朗村屋4歲男童昨（11日）凌晨在家中昏迷送院搶救不治，其後化驗呈初步確診個案，倘有關個案證實確診，將成本地疫情下最年輕死亡個案。

事發在大棠路南坑村一間村屋，警方凌晨3時5分接報指一名4歲男童疑在屋內嘔吐並暈倒，其後送博愛醫院搶救後證實不治。（詳情即看：【下一頁】）

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業公布3宗病人死亡個案，其中一名4歲男童昨日清晨3時半經救護車送往博愛醫院送院，當時已沒有呼吸心跳，之後為男童抽樣本呈初步陽性。個案已交死因裁判官跟進。

李立業補充指，該名男童在本月9日開始發燒，無長期病患，2月11日凌晨曾吐一次，其後情況惡化。

張竹君指出，需要追蹤男童的密切接觸者及行蹤，他在2月9日起出現發燒，期間未有求醫。

另有一名瑪麗醫院一名98歲長期病患男病人（#19609）在院舍快測呈初陽，9日送院後確診，持續惡化延至今日死亡，病人無打針；屯門醫院一名75歲長期病患男病人，上周五因自身疾病求醫亦告不治。此外，現時有3名患者危殆，16人情況嚴重。逾50名醫管局員初步確診。

截至早上9時，過去24小時，醫管局接獲781宗呈報個案，多145人康復出院，現時共有1,939名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及15間公立醫院留醫。

醫管局亦更新病人出院準則，今日病人要有兩個相隔24小時的病毒核酸檢測樣本，Ct值30以上；或者IgG抗體水平檢測持續增加，至少一次抗原陰性及一次核酸測試Ct值30以上；又或者抗體測試陰性轉陽性，至少一次核酸測試Ct值30以上，就可以出院，醫管局總行政經理李立業強調根據科學數據更新出院準則。

許樹昌指兒童嘔吐涉多個原因 提醒家長須注意兒童數個徵狀（詳情即看：【下一頁】）

最新熱門影片：【靚太廚房】KOL媽媽教整親子甜品 零失敗玫瑰花蘋果批

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video，立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：