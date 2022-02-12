【院舍爆疫】多7院舍中招3院舍同層院友須送檢　大角咀順恩護老中心23人染疫

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君出席記者會交代疫情。（資訊圖片）

第五波疫情嚴峻，衞生署及醫院管理局今日（12日）召開記者會交代最新疫情。衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日最少有7間安老院有確診個案甚至爆發，其中位於大角咀界限街的順恩護老中心（建福) 更有23名院友及員工初步確診，一樓全層院友及員工須送檢疫。

此外，慶楠護老院（深水埗）及彩雲居護理安老院亦有員工及長者染疫，令同層人士須送檢。

大角咀界限街順恩護老中心（建福) 有限公司

17院友、6工作人員初步陽性，一樓全部院友及員工要檢疫

17院友、6工作人員初步陽性，一樓全部院友及員工要檢疫 慶楠護老院（深水埗）

1名廚房員工確診、3長者初步陽性，二樓人士要檢疫

1名廚房員工確診、3長者初步陽性，二樓人士要檢疫 彩雲居護理安老院有限公司

1工作人員及至少5位長者初步確診，同層人士要檢疫

1工作人員及至少5位長者初步確診，同層人士要檢疫 路德會黃鎮林伉儷第二安老院

有員工確診

有員工確診 佛教李嘉誠護老安老院

1名替假員工檢測陽性

1名替假員工檢測陽性 沙田大圍東華三院羅王玉文護養院暨日間中心

住8人房的院友長者確診

住8人房的院友長者確診 鳳溪護理安老院

1名文職人員確診，沒有長者要檢疫

張竹君指，部分個案仍在調查有否密切接觸者；此外還有許多個案尚在了解，未有在記者會上公布。

逾50名醫護初確 9病人篩查揪出

此外，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業亦公布，今日有逾50名醫管局員初步確診，大部分在社區或家居感染，令20多名職員被列密切接觸者；9名病人在入院篩查被發現初確，約60名同房病人列密切接觸者。

截至早上9時，過去24小時，醫管局接獲781宗呈報個案，多145人康復出院，現時共有1,939名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及15間公立醫院留醫。

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記者：馮