【防疫措施】防護中心指不可將新冠疫情等同流感　不排除封城可能性　

▲ 本港今日新增1514宗確診個案，再創疫情新高。（陳永康攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會交代疫情。今日新增1514宗確診個案，逾1500宗初步陽性，再多3名確診者死亡，包括一名4歲男童。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指出逾40間院舍爆疫，逾80名員工及院友受感染。截至昨日2,300名人士在全港8間檢疫中心進行檢疫，累計有3,478人接受家居檢疫，如果有密切接觸者不適合家居檢疫，當局會安排到檢疫酒店。

徐樂堅強調，現時是與病毒戰爭，可以說是疫情爆發以來最嚴峻硬仗，料未來感染人數仍會上升。

他提醒如果家中有初步確診患者，其他家人在家中要戴口罩，同時避免接觸者，注意廁所的清潔衞生。

徐樂堅指出現時社交距離措施若不收效，或須採取更嚴格措施，不排除封城等措施。他又指不可以將新冠疫情等同流感看待，新冠疫情病毒的變化很大，不排除Omicron會變化，變得影響某一些群組，甚至會出現其他併發症。

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記者：伍瑋瑋