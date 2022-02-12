【單親媽媽】買精生5國混血兒再誕第二胎　單身CEO媽媽無悔遭道德非議

▲ 葉海洋先後赴美國及俄羅斯，買精子誕下兩個女兒。

單親父母也能給孩子滿滿的愛，渴望為人母的內地女CEO葉海洋數年前遠赴美國買精子，誕下5國混血女兒。去年她以同樣方式再懷孕，並在早前生下第二名女兒，為大女添妹妹。雖然葉海洋買精生子一事受到不少非議，但她懶理批評，一直母兼父職，擔當好媽媽的角色。

本周四（10日）葉海洋於微博發布一段影片報喜，她已誕下第二胎女兒Hatti。影片中可見她生產前陣痛難耐，之後就是4歲大女兒Doris抱著剛出生妹妹甜笑的相片，還有BB的可愛模樣。葉海洋寫道︰

在我如梭般的年華裡，三生有幸做你們的媽媽。

相信她有女萬事足，現在應忙於坐月，只是先跟網民分享母女平安的消息。她早前也感性發文，因為有了女兒，所以媽媽成了「首富」，感慨表示「你臉上的笑容就是對媽媽最好的回報」，並表達了對女兒的愛。

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最新影片推介︰

赴美俄接受人工受孕

綜合內地傳媒報道，今年34歲的葉海洋是化妝品公司的CEO，單身的她在2017年到美國買優質精子，精主都是出自常春藤名校，擁有三高——高收入、高學歷、高身長。她花費50萬人民幣（約60萬港元）進行人工受孕，誕下5國混血女兒Doris。因新冠肺炎疫情，她去年改赴俄羅斯，再以同一方式懷孕，這次花費約15.8萬人民幣（約19萬港元）。

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去年4月29日葉海洋身在俄羅斯準備取卵，並拍片表示「還是有一點緊張，因為這一次可能就是我最後一次取卵，不會再取了，好害怕好害怕。」直至7月26日，她宣布已懷孕12周，而且二胎與大女兒有血緣關係。這次的精主是某國龍鳳胎，也再購買了Doris爸爸的優質精子，由美國直送至俄羅斯冷凍。

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望姊妹扶持相伴一生

有人批評葉海洋不顧道德，自私生下女兒，令她一出生就沒有爸爸。不過，也有不少人支持她，因為她是一個盡責而愛錫孩子的媽媽，甚至比一些父母有過之而無不及。葉海洋在大女出生前已打算再生，她曾透露自己的想法︰

希望兄弟姊妹相伴成長，當我不在人世時，你們將永不孤單。

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責任編輯︰王明芳