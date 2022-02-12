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【星二代尖子】馬德鐘兒子機械工程一級榮譽畢業　博士媽媽祝賀馬在驤︰活出精彩

尖子教室 18:35 2022/02/12

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馬德鐘與張筱蘭兒子馬在驤，近日取得機械工程一級榮譽畢業。

「馬神」馬德鐘與太太張筱蘭的兒子馬在驤，深得父母優良遺傳，被喻為「圈中最型星二代」，高大有型之外，馬在驤更是游泳健將、讀書尖子，剛剛完成澳洲的大學機械工程學士，更以一級榮譽畢業，認真厲害。

馬氏一家三口好有型。（IG圖片）

機械工程一級榮譽畢業

馬在驤（Xiang）現年23歲，在澳洲悉尼讀大學，主修機械工程，基於疫情關係，曾在香港的他一度以遙距方式繼續學業，但似乎無大影響。其媽媽張筱蘭於周四（10日）在社交平台分享了一系列家庭照，恭喜兒子以一級榮譽大學畢業。媽媽有感而發︰

非常感恩有緣份成為你的父母，恭喜你獲取機械工程一級榮譽學士學位……祝福你有健康、美好和幸福的生活，為自己活出精彩。

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博士媽媽盼兒為活出精彩

張筱蘭憶起4年前曾經帶媽媽，即馬在驤的婆婆到澳洲雪梨，她一直期待孫仔的畢業典禮，可惜到今天她已往生淨土剛剛一年。「時光荏苒，交臂非故，如果她仍在生一定非常開心。」

據悉張筱蘭擁有香港科技大學哲學博士學位，曾赴海外做研究健康、人口老化及認知障礙支援等議題，更擔任港大名譽助理教授，可見馬在驤遺傳了媽媽的才智。

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游泳健將奪獎無數

馬在驤在中學時就讀香港法國國際學校，專長是游泳，在多個泳界比賽有出眾成績，17年曾代表學校於澳州悉尼勇奪8面個人金牌及全場總冠軍，又代表南華會泳隊在第60屆體育節長池游泳計時賽中，奪得50米自由泳銀牌。

其後馬在驤海外升學，到澳洲悉尼讀大學，繼續游泳，其女友Marissa更是女飛魚，二人志趣相投熱愛游泳。

馬德鐘父子如朋友般相處。（微博圖片）

馬德鐘不管束兒子

馬德鐘曾接受TOPick訪問分享管教兒子想法，他是開明放任爸爸，認為作為父母不可太管束孩子，跟兒子從小就如朋友般相處，從沒有要求兒子要做甚麼職業，讓他自由選擇路向，「他有能力養活自己就可以。」去年，TVB播出劇集《我家無難事》，馬在驤飾演年青版的馬德鐘角色，引證早年爸爸的看法︰

將來佢選擇做乜，只能分析利同害畀佢聽，既然佢有條路自己希望選擇嘅，你一定要畀佢行；對與錯都要畀佢經歷。

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責任編輯︰王明芳

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