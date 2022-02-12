【不可能任務】戴祖儀踩錯位拗柴　杜穎珊流淚感謝何慈茵伸援手

▲ 《不可能任務》杜穎珊

TVB綜藝節目《不可能任務》在昨晚（2月11日）播出第2集，張振朗、戴祖儀（Joey）、孔德賢、劉頌鵬、杜穎珊（Sandy）、古天祥、何慈茵及劉展霆繼續接受錢嘉樂及林迪安安排的龍虎武師基本功訓練，包括對打、高空跳下及跳躍翻騰。

在上集《不可能任務》內，Joey因自覺表現強差人意自責落淚，今集再度遇上失意事。

【不可能任務】戴祖儀驚累街坊流淚自責 張振朗難忘被嘲：係咪男人嚟？

▲ 戴祖儀「拗柴」。

林迪安安慰戴祖儀

全程表現緊張的Joey，不用埋位期間不時用心聆聽及集中精神重複練習，可惜接受「跳躍翻騰」訓練時，卻因信心及力量不足踩錯位致拗柴。

林迪安見狀即緊張上前慰問Joey，期間忍不住心痛爆Seed謂：「我講過幾多萬次，叫你哋唔好踩呢度，點解講極你哋都唔聽同唔明？作為武指，我會覺得好慚愧。明知咁樣，都畀人整親嘅？」

經眾人一再勸說才乖乖坐埋一邊休息的Joey，事後再度流下慚愧之淚，並委屈謂：「我唔係唔認真。」林迪安見狀再度安撫Joey，並像慈父般搭著她膊頭謂：「你唔係唔認真，睇到你係好認真，但呢個受傷真係唔抵。」場面感人。

杜穎珊感謝何慈茵

同樣，表現略遜，還有自小已入選香港體操總會藝術體操精英隊、曾在國際瑜伽比賽中獲獎無數的杜穎珊。膽子明顯較小的Sandy，每項考驗均信心不足，多番未能達標，在「對打」基本訓練環節更遭批評「講完都冇進步」。

對此Sandy與Joey一樣感自責，Sandy邊哭邊承認有不足之餘，並感謝何慈茵一直全心全意幫自己：「佢真係好好，我哋練完之後佢有私下教番我，雖然我哋唔係喺鏡頭前面，但佢都係咁教我。」

振朗數度哽咽

是集表現最出色的，分別是隊長張振朗、之前在《明星運動會》中勇奪6金2銅佳績的孔德賢，以及從小已學洪拳的何慈茵。

張振朗每項訓練均表現出色兼到位，錢嘉樂直指張振朗能帶動學員更積極面對挑戰：「佢喺電視劇都開始係男一，但佢都願意放低身段同新人一齊由零開始學，我覺得佢最好係個心態，覺得自己有啲嘢未夠就去學多啲。」

至於曾被多番踢爆易喊的振朗，談到對演藝事業的熱誠時數度哽咽謂：「做呢行著緊好重要，你鍾意先好肯畀心機去做，我唔鍾意求求其其做完就算，我想每次縱使件事做得好同唔好都好，都有得著、都要過程係享受嘅。」

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