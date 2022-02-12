【外賣優惠】新城市廣場2月限定賞送$450禮券　外賣自取送餐飲禮券+額外1小時免費泊車

▲ 新城市廣場二月期間限定賞，快閃加推$450電子禮券。（商場提供）

新城市廣場推出二月限定的期間限定賞，快閃加推$450電子禮券，由即日起至2月28日期間，任何即日電子消費滿$800，即送$450傢俬、餐飲禮券及商戶電子禮券，僅二月限定，萬勿錯過。

商場同時推出春日購物賞，每日賞最高$3,750禮券兼賺取The Point積分。由即日起至3月31日，於美粧、時裝、運動服飾及兒童服飾即日電子消費滿$1,800 ，即送$300商戶電子禮券。而任何即日電子消費滿$7,000，即送$1,200電影禮券及商戶電子禮券；滿$15,000即送$1800禮券。

▲ 商場推出春日購物賞，日日賞$3,750兼送積分。（商場提供）

因應疫情，商場亦推出「外賣自取/堂食多重賞」，於指定食肆以電子消費滿$200即送$20餐飲禮券；於下午6時後以電子消費滿$800，即送$50餐飲禮券，每日名額100名，而於指定食肆外賣自取時，以電貨幣消費單一消費滿$100，更可獲贈最多高達2,000的雙倍積分，每日名額200個；以手機應用程式外賣自取服務，即可享專屬優惠碼，買滿$100即減$20、買滿$500即減$100，只限外賣自取平台之參與商戶。

而除了一系列消費即賞禮遇外，現只要成功換領商場免費泊車優惠，即可享全日額外1小時免費泊車，以及送額外1小時泊車券。

記者︰黃依情