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【檢疫治療】竹篙灣二千個單位將改為社區隔離設施　醫管局更新患者出院指引　

社會 17:23 2022/02/12

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徐樂堅指出竹篙灣約2,000個單位稍後用作社區隔離。（陳永康攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會交代疫情。今日新增1514宗確診個案，逾1500宗初步陽性，再多3名確診者死亡，包括一名4歲男童。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示竹篙灣第1、第2期共1,500單位，已經用作社區隔離設施，至於竹篙灣第3A、3B、第4期合共約2,000個單位，亦會於今明兩日清空，稍後用作社區隔離。政府過去一日向1,091人發出家居檢疫令，現時累積向3,478人發出，涉及1415個住戶。另外有2,300人於8間檢疫中心檢疫。

徐樂堅形容目前疫情是兩年多來最嚴峻，是「打緊硬仗」，同時院舍感染個案上升，目前有42間院舍有院友或工作人員受感染，涉及超過80人，並有長者死亡，令人極度憂慮，亦有更多院友願意打針，會安排為他們盡快接種。

徐樂堅呼籲市民盡量不要外出和聚會，希望現時社交距離措施，能盡快在社區截斷病毒傳播，但需要時間。

對於日前公布更新強制檢測準則，他解釋目前檢測仍有供不應求情況，已經檢視並調整部分強制檢測安排，短時間內同一大廈有兩個單位出現確診，才納入強檢，又會發出安心出行強檢通知。

他呼籲驗出初步陽性的市民，可能需要等較長時間，甚至幾日才能送院，呼籲同住家人期間都要戴貼臉的口罩、患者用完洗手間，要先用漂白水做消毒等。

醫管局亦更新患者出院準則，新的準則是兩次相隔24小時核酸檢測Ct值30以上；IgG抗體測試陰性+核酸檢測Ct值30以上；抗體測試陰轉陽+核酸檢測Ct值30以上。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：伍瑋瑋

 

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