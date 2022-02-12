【子承父業】11歲大仔簽約曼聯青訓穿7號球衣　虎爸C朗3招培育最強接班人

▲ 球星C朗拿度的長子與曼聯青訓學院簽約，更跟爸爸一樣穿上7號球衣。

37歲的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）去年重返曼聯，令一眾球迷歡喜若狂，而他的11歲長子小C朗（Cristiano Ronaldo Jr）日前亦與曼聯青訓學院簽約，更跟爸爸一樣穿上7號球衣。小C朗有意繼承父業做球星，虎爸C朗悉心栽培兒子，除了在飲食上嚴格控制外，也訓練超強體能。

父子同穿曼聯7號球衣

C朗育有兩子兩女，除了最小的女兒是他與28歲女友洛迪古絲（Georgina Rodriguez）所生外，長子及今年5歲的龍鳳胎都由代母所生。早前洛迪古絲懷上雙胞胎，C朗準備再次當爸爸，組成一家八口大家庭。

▲ 小C朗手持7號球衣。（IG圖片）

洛迪古絲日前在Instagram發帖，分享小C朗與曼聯青訓學院簽約的相片，可見小C朗手持7號球衣，步爸爸腳步加入曼聯。洛迪古絲挺著孕肚，帶同另外3個孩子到場支持哥哥，她寫道，「一起為夢想努力吧，媽媽愛你！」事實上洛迪古絲一直愛屋及烏，支持小C朗投入足球運動，陪練波陪比賽。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介︰

1. 禁吃零食 2. 禁飲汽水

小C朗曾效力祖雲達斯青年軍，以往C朗被問及兒子能否繼承他的衣缽，他曾謙虛否認兒子有機會登上世界足球之巔。不過，他直指小C朗有潛質，速度很快，「但這不算甚麼，我每次都告訴他，必須付出很多努力和辛勤才能實現目標」。

身材健碩的C朗講求子女飲食健康，他不容許小C朗吃零食，也不准他飲汽水，以免影響球員良好的健康及身型。小C朗間中飲可樂或橙汁汽水、吃薯片和炸薯條等，他見到就會感到憤怒，坦言為了保持強健體魄，對兒子的飲食很嚴格。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

3. 跑步練習後浸凍水

C朗有時候會叫兒子在完成跑步練習後浸凍水，但小C朗會埋怨「水太冷了，我不想做」。C朗明白畢竟他還小，抱怨也是正常的。他希望兒子成為一名足球運動員，但如果兒子不願意，他也不會強迫，「無論踢足球還是當醫生，他必須於所在領域做到最好」。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳