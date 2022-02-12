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【鼓吹播毒】網上鼓吹新冠患者「藍店一日遊」播毒　32歲電器維修員中環被捕

社會 18:48 2022/02/12

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警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察戴子斌今日（12日）交代案情。（警方facebook直播截圖）

一名32歲電器維修員今年初涉嫌在網上討論平台，以「全港藍店一日遊」等字眼呼籲新冠確診者到處傳播病毒，涉嫌違反《預防及控制疾病規例》，昨（11日）在中環被捕。警方透露，該名男子亦涉嫌在去年於同一網上平台，發布鼓吹他人殺害法官的言論，正被扣查。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察戴子斌今日（12日）交代案情，指被捕本地男子32歲，報稱電器維修員，涉嫌於1至2月，在一個網上討論平台鼓吹確診人士到處播毒，使用字眼包括「全港藍店一日遊」及「四圍去播毒」等。

此外，警方調查發現被捕男子涉嫌於去年5月在同一個討論平台，曾鼓吹他人對法官使用暴力，甚至殺害法官，涉嫌干犯「煽惑他人造成身體受到嚴重傷害罪」。

警方正調查涉案男子犯案動機，但相信其精神狀態無異樣。警方在行動中檢獲一部電話，行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：馮琪雅

中環 法官 科技罪案 罪案

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