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【鬼滅之刃】《遊郭篇》迎大結局最後大戰　黃Viu同步跟播見證終章

娛樂 16:00 2022/02/12

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

《鬼滅之刃 遊郭篇》將以最終集「無論重生多少次」畫上完美句號。

賣座人氣動畫《鬼滅之刃》第二季《鬼滅之刃 遊郭篇》上周迎來本季高潮，炭治郎聯手「音柱」宇髄天元血戰「上弦之陸」妓夫太郎，史詩式作戰場面讓觀眾熱血沸騰，「鬼滅」和「鬼滅10話」也先後登上日本Twitter熱搜，成為全球熱話！

《鬼滅之刃 遊郭篇》即將在星期日（13日）晚上迎來大結局，「黃Viu煲劇平台」將會領先香港同步跟播，緊貼「鬼滅」終章，見證音柱與三位繼子何去何從！

《鬼滅之刃 遊郭篇》講述炭治郎、善逸和伊之助經過四個月的修煉，便跟隨鬼殺隊最強戰力之一「音柱」宇髄天元潛伏吉原，調查惡鬼活動的故事。

大戰場面。

為了完美呈現本季重點「花街」，《鬼滅之刃 遊郭篇》在作畫上更下苦功，當中「音柱」率領「鬼殺三子」大戰「上弦之陸」更是打足六集，超高水準的戰鬥場面尤其震撼觀眾眼球，「上弦之戰」更被網民大讚「堪比電影」、「絕對要推上大螢幕」。
 
承上集劇情，「音柱」雖然被斬掉手臂並身中劇毒，但是在數輪交手中找出擊敗「上弦之陸」的突破點；「鬼殺三子」炭治郎、善逸和伊之助也展現出超強默契，大派絕招「日之呼吸」、「雷之呼吸」和「獸之呼吸」，最終同時斬下墮姬和妓夫太郎的頭顱。

迎來大結局。

此時「上弦之陸」屍身卻突然大爆炸，全城染成紅海⋯⋯而在《鬼滅之刃》漫畫中，「音柱」在上弦一戰中失去左臂和左眼，也因為慢性中毒令身體狀況不如從前，所以他便退下火線，並帶著三位愛妻過著隱退生活。

想知道動畫版將如何呈現音柱的故事，就要留意星期日晚11時45分在「黃Viu煲劇平台」上線的《鬼滅之刃 遊郭篇》大結局了。
 
《鬼滅之刃 遊郭篇》將以最終集「無論重生多少次」畫上完美句號，近日官方宣布大結局將加長至45分鐘，除了收錄更多精彩畫面，也會加插「上弦之陸」兄妹的悲慘身世，並鋪陳下一階段的故事。

同場加映：黃子華+陳文湛+張繼聰訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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