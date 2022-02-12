【封區檢測】兩大廈污水呈陽性遭圍封強檢　涉沙田水泉澳邨及上水祥龍圍邨【不斷更新】

▲ 沙田水泉澳邨茂泉樓今日（12日）下午6時半起被圍封進行強制檢測。（陳永康攝）

本港疫情今日（12日）再創新高，確診個案分散全港多區。政府今日公布，由於大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，沙田水泉澳邨茂泉樓，以及上水祥龍圍邨呈祥樓今晚起被圍封進行強制檢測，目標明日（13日）中午12時完成上述兩棟大廈強檢行動。

【19:35】上水祥龍圍邨呈祥樓今（12日）晚7時半起被圍封。

【18:35】沙田水泉澳邨茂泉樓由今日下午6時半起被圍封，受限區域不包括位於平台以下的水泉澳廣場、平台以下的停車場及茂泉樓主平台出入口外的一部份通道。

政府已經於上述兩處「受限區域」內，設立臨時採樣站，受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

任何於1月30日至2月12日期間曾身處上述大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2月14日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：馮琪雅