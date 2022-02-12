【疫苗接種】屯門、粉嶺及沙田共增3個短期接種中心　2月14日起接受預約

▲ 新設3個接種中心下周一（14日）起接受預約，圖為今日其他接種中心外情況。（陳永康攝）

政府今日（12日）公布新設3個短期社區疫苗接種中心，分別位於屯門大會堂、粉嶺和興遊樂場及沙田大會堂，下周一（14日）上午9時起供市民預約服務，全部提供復必泰疫苗接種服務。

公務員事務局局長聶德權預計，每個新設接種中心每日可提供逾1,000劑疫苗接種服務，即合計每日打逾3,000針。此外，流動接種站服務時間表亦已更新，方便多個屋邨的街坊和附近居民接種疫苗。

位於屯門大會堂及粉嶺和興遊樂場的接種中心由2月16日起提供接種服務，沙田大會堂的接種中心則由2月18日起運作，為期6周。市民可透過疫苗接種計劃專題網站預約接種服務。

接種中心服務時間為每天早上9時至下午6時，60歲或以上人士可領取「即日籌」打針；合資格人士可在此接種第一劑、第二劑或第三劑復必泰疫苗。

3個新設接種中心地址：

屯門屯喜路3號屯門大會堂地下大堂

粉嶺雷鳴路和興遊樂場

以及沙田源禾路一號沙田大會堂地下大堂

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責任編輯：馮琪雅