【新冠肺炎】本地客運量下降4成　陳帆稱防疫基金將支援受影響人士

▲ 運輸及房屋局局長陳帆指「防疫抗疫基金6.0」將支援各受影響人士。（資料圖片）

運輸及房屋局局長陳帆表示，內地從上周起加強對跨境貨車司機的全閉環作業管理及核酸檢測要求，本地客運業整體載客量在第5波疫情以來亦持續下降，直至最近已下降約4成，令業界收入均大跌，本正逐漸回復的經營環境再受沉重打擊，當局會積極透過即將公布詳情的「防疫抗疫基金6.0」支援各受影響人士。

陳帆今（12日）發表網誌表示，過往數天本地市場菜價一度飈升，至近日逐漸回落，說明本地物資供應在過去兩年未有受太大影響，正是各跨境運輸從業員無間斷努力的成果。而內地當局從上周開始，加強對跨境貨車司機的全閉環作業管理及核酸檢測要求，除提供24小時內的核酸陰性檢測證明外，跨境貨車司機須在入境口岸進行核酸採樣，以及在住宿期間須每日進行1次核酸檢測。

他指出，遏止病毒傳播的其中一個有效方法是減少人流，自疫情爆發以來，往來香港與內地、澳門的跨境客運業，受到前所未有打擊，跨境巴士服務在過去兩年只提供有限度服務，跨境出租汽車和跨境渡輪服務更全面停頓；因應第5波疫情爆發，及採取必要的社交距離措施，本正逐漸回復的本地客運業界經營環境，再度受到沉重打擊。

他續指，抗疫是政府的首要任務，但同時市民的生活、生計，行業營運會受到不同程度的影響，當局會積極透過即將公布詳情的防疫抗疫基金6.0，支援各受影響人士。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video，立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅