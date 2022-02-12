【抗疫措施】李家超：現階段沒有封城計劃　港府向中央提5大要求助抗疫

▲ 李家超率領代表團在深圳出席第二次內地與香港疫情交流會後見記者。（陳永康攝）

政務司司長李家超率領特區政府代表團，今日（12日）在深圳出席第二次內地與香港疫情交流會，就本港目前疫情形勢交流意見，並就內地支持香港抗疫措施，以及保障內地供港物資等交流討論，晚上9時在政府總部會見傳媒，交代有關討論內容。

【21:35】

李家超表示，雙方不會考慮「錢」問題，最重要是控制疫情。

【21:32】

李家超引用世衛指，封城是最後手段，重申不覺得香港需要考慮封城，相信現時措施會發揮效用。

【21:24】

李家超指，在討論如何增加我們能力及措施時，均認為有不同方法，派員到香港屬重要方案，專班會研究詳情。

【21:18】

李家超表示，明白本港抗疫出現樽頸位，但港府現階段暫無「封城」計劃。

【21:16】

中央原則上接受香港請求方向，包括請求派內地專家助香港檢測，建設隔離設施等。

李家超指，港府會成立專班制定執行方案，運房局會跟進物資供應工作；政制局跟進專班統籌；保安局局長會跟進人員及物資及相關安排問題等。

【21:14】

李家超指，會議由國務院港澳辦副主任黃柳權主持，中方轉達中央對疫情的關心，並表示內地將全力支持香港應對疫情。港澳辦、國家衛健委、廣東省深圳市政府表示很願意提供各方面協助。

港府維持「動態清零」抗疫原則，向中央提出5大要求：

1. 派內地專家協助香港進行病理排查及跟蹤工作

2. 提升香港檢測能力

3. 協助香港建設檢疫隔離設施

4. 提供快速抗原測試套裝

5. 提供家具、口罩等抗疫物資

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，今日新增1,514宗確診個案，逾1,500宗初步陽性，再創疫情新高，是一周內第三次單日個案破千宗。新增個案中有5宗是輸入個案，包括1,419宗懷疑涉及Omicron變種病毒以及17宗變種病毒，其餘個案仍在分析。

再多3名確診者死亡，包括一名4歲男童，詳情即看【下一頁】

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：伍瑋瑋、陳葆琳