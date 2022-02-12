【抗疫措施】李家超：現階段沒有封城計劃 港府向中央提5大要求助抗疫
政務司司長李家超率領特區政府代表團，今日（12日）在深圳出席第二次內地與香港疫情交流會，就本港目前疫情形勢交流意見，並就內地支持香港抗疫措施，以及保障內地供港物資等交流討論，晚上9時在政府總部會見傳媒，交代有關討論內容。
【21:35】
李家超表示，雙方不會考慮「錢」問題，最重要是控制疫情。
【21:32】
李家超引用世衛指，封城是最後手段，重申不覺得香港需要考慮封城，相信現時措施會發揮效用。
【21:24】
李家超指，在討論如何增加我們能力及措施時，均認為有不同方法，派員到香港屬重要方案，專班會研究詳情。
【21:18】
李家超表示，明白本港抗疫出現樽頸位，但港府現階段暫無「封城」計劃。
【21:16】
中央原則上接受香港請求方向，包括請求派內地專家助香港檢測，建設隔離設施等。
李家超指，港府會成立專班制定執行方案，運房局會跟進物資供應工作；政制局跟進專班統籌；保安局局長會跟進人員及物資及相關安排問題等。
【21:14】
李家超指，會議由國務院港澳辦副主任黃柳權主持，中方轉達中央對疫情的關心，並表示內地將全力支持香港應對疫情。港澳辦、國家衛健委、廣東省深圳市政府表示很願意提供各方面協助。
港府維持「動態清零」抗疫原則，向中央提出5大要求：
1. 派內地專家協助香港進行病理排查及跟蹤工作
2. 提升香港檢測能力
3. 協助香港建設檢疫隔離設施
4. 提供快速抗原測試套裝
5. 提供家具、口罩等抗疫物資
本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，今日新增1,514宗確診個案，逾1,500宗初步陽性，再創疫情新高，是一周內第三次單日個案破千宗。新增個案中有5宗是輸入個案，包括1,419宗懷疑涉及Omicron變種病毒以及17宗變種病毒，其餘個案仍在分析。
再多3名確診者死亡，包括一名4歲男童，詳情即看【下一頁】
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記者：伍瑋瑋、陳葆琳