【第五波疫情】立法會議員黃俊碩快速測試呈初步陽性　昨曾與民建聯多名議員見記者

▲ 民建聯黃俊碩（右二）。（資料圖片）

第五波疫情爆發，立法會議員亦未能幸免。民建聯會計界議員黃俊碩今日在家進行新冠病毒3次快速測試，其中2次結果均為初步陽性。若他確診，將是新一屆立法會首名染疫的立法會議員。他昨日曾與民建聯多名立法會議員見記者。

▲ 黃俊碩昨日曾與民建聯多名立法會議員見記者。

黃俊碩今日在家進行新冠病毒快速測試，發現結果為初步陽性；及後再用另一測試套裝進行檢測則呈陰性。他之後再進行第三次快速測試亦呈陽性。黃俊碩已按醫生建議在家居自我隔離，明天會按衞生署指引交回深喉唾液樣本作化驗。待有核酸檢測結果，再向外界通報。

民建聯主席李慧琼表示，民建聯所有立法會議員在未來3日會持續進行快速測試，期間會盡量留家工作、避免外出，以策安全。

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責任編輯：陳葆琳