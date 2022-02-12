【抗疫措施】李家超：中央助保障食物及必須品供應

▲ 李家超率領代表團在深圳出席第二次內地與香港疫情交流會後見記者。（陳永康攝）

政務司司長李家超今日（12日）率領特區政府代表團，在深圳出席第二次內地與香港疫情交流會，就本港目前疫情形勢交流討論。他晚上透露，會上內地表示將全力支持香港應對第五波疫情，中央將全力支持香港政府採取一切措施壓制疫情。港府在會上提出5項請求，詳情即看【下一頁】。

李家超引述會議內容，稱中央原則上接納請求的整體方案，將採取措施，充份保障香港的鮮活食物、蔬菜及生活必須品的供應。中央、廣東省及特區政府共同成立專班，針對性盡快解決問題，包括設立：

1. 流行病學檢測組

2. 檢測組

3. 檢疫設施組

4. 醫療物資保障組

5. 其他物資供應組

李家超表示，各項專班會盡快針對各項專題，進行研究及制定執行方案。有份出席會議的各政策局局長將跟進相關事宜，李家超已向特首匯報，並將作出統籌：

運輸及房屋局長 - 物資供應及穩定

政制及內地事物局局長 - 與內地聯繫協調，成立專班統籌以及提升檢測能力的運作

保安局局長 - 人員及物資的通關安排

李家超形容，會議氣氛積極、開放及具建設性，就多方面議題討論及交流意見，包括方向性及具體性問題。被問及中央會動員多少人到港，他指，基於不同實際運作，派員到港的安排會有所不同，以讓內地發揮最大的優勢協助香港，達到「最大公因數」，「專班」會根據實際情況研判不同方案及涉及的調動。

至於中央提出各項協助的資金由誰負責，李家超回應說，「錢方面，大家都不是考慮的一個問題」，稱各方均積極提供協助，大家主要解決控制疫情的問題，資金並非各方首要考慮，充份反映大家思想及立場的一致。

▲ 李家超率領代表團在深圳出席第二次內地與香港疫情交流會後見記者。（陳永康攝）

他在會上感謝香港的支持及關心，並表示特區政府必定會堅持理念，以市民生命及公共衛生為首位，以「動態清零」為目標，稱這個策略是最符合香港利益及實際情況。

李家超又提及，廣東省及深圳市不論在疫情防控，或者在保障對香港供應的蔬菜、鮮活食品，及其他日用必需品方面均做了大量工作，維持香港市民日常生活所需。國家衛健委專家亦肯定了特區政府在過去兩年以來，在抗疫工作上的努力，認為現時因為Omicron的傳播速度極快，令香港在資源及資源上遇到困難，並同意要處理相關樽頸問題。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳葆琳