【抗疫措施】李家超：兩地設專班針對性解決問題 中央答應保障食物及必須品供應
政務司司長李家超今日（12日）率領特區政府代表團，在深圳出席第二次內地與香港疫情交流會，就本港目前疫情形勢交流討論。他晚上透露，會上內地表示將全力支持香港應對第五波疫情，中央將全力支持香港政府採取一切措施壓制疫情。港府在會上提出5項請求，詳情即看【下一頁】。
中央原則上接納請求的整體方案，將採取措施，充份保障香港的鮮活食物、蔬菜及生活必須品的供應。中央、廣東省及特區政府共同成立專班，針對性盡快解決問題，包括設立：
1. 流行病學檢測組
2. 檢測組
3. 檢疫設施組
4. 醫療物資保障組
5. 其他物資供應組
李家超表示，各項專班會盡快針對各項專題，進行研究及制定執行方案。有份出席會議的政策局局長將跟進相關事宜，李家超已向特首匯報，並將作出統籌：
- 運輸及房屋局長 - 物資供應及穩定
- 政制及內地事物局局長 - 與內地聯繫協調，成立專班統籌以及提升檢測能力的運作
- 保安局局長 - 人員及物資的通關安排
李家超形容，會議氣氛積極、開放及具建設性，就多方面議題討論及交流意見，包括方向性及具體性問題。被問及中央會動員多少人到港，李家超指，基於不同實際運作，派員到港的安排會有所不同，以讓內地發揮最大的優勢協助香港，達到「最大公因數」，專班會根據實際情況研判不同方案及涉及的調動。
至於中央提出各項協助的資金由誰負責，李家超回應說，「錢方面，大家都不是考慮的一個問題」，稱各方均積極提供協助，大家主要解決控制疫情的問題，資金並非各方首要考慮。
他在會上感謝香港的支持及關心，並表示特區政府必定會堅持理念，以市民生命及公共衛生為首位，以「動態清零」為目標，這個策略是最符合香港利益及實際情況。他引述香港廣東省委書記李希稱：「我們是一家人，幫助香港就是幫助廣東」。
他稱，廣東省及深圳市不論在疫情防控，或者在保障對香港供應的蔬菜、鮮活食品，及其他日用必需品方面均做了大量工作，維持香港市民日常生活所需。國家衛健委專家亦肯定了特區政府在過去兩年以來，在抗疫工作上的努力，認為現時因為Omicron的傳播速度極快，令香港在資源及資源上遇到困難，並同意要處理相關樽頸問題。
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記者：陳葆琳