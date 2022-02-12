【強制檢測】15幢大廈納入強檢 涉大圍金獅花園、深井海韻花園 【附指定檢測日子】
本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府（12日）晚上公布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》有15個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。
15幢大廈納入強制檢測，有關指定到訪時間及須檢測日子，即按此
1. 大圍新翠邨新俊樓
2. 屯門富泰邨秀泰樓
3. 東涌逸東邨康逸樓
4. 東涌逸東邨福逸樓
5. 上水天平邨天賀樓
6. 東涌逸東邨迎逸樓
7. 大圍雲疊花園 6 座
8. 馬鞍山恆安邨恆江樓
9. 屯門寶田邨 4 座
10. 沙田禾輋邨富和樓
11. 大圍金獅花園 1 期金麗閣
12. 大圍顯徑邨顯祐樓
13. 深井海韻花園 2 座
14. 大圍顯徑邨顯沛樓
15. 深水埗元州邨元盛樓
政府指會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測，應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。
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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p
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記者：伍瑋瑋