【第五波疫情】消息：至昨晚錄超過3,000宗初步確診個案　兒童醫院3歲女童情況嚴重

▲ 消息指超過3,000宗初步確診個案，兒童醫院3歲女童情況嚴重。

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，星期六（12日）新增1,514宗確診個案，逾1,500宗初步陽性，再創疫情新高，是一周內第三次單日個案破千宗。新增個案中有5宗是輸入個案，包括1,419宗懷疑涉及Omicron變種病毒以及17宗變種病毒，其餘個案仍在分析。

消息指，至昨晚錄超過3,000宗初步確診個案。

另外，消息指，兒童醫院一名3歲女童情況嚴重，可能將要使用人工肺；瑪麗醫院亦有另一宗兒童重症個案。

衞生防護中心指不可將新冠疫情等同流感 不排除封城可能性，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃穎津