【抗疫措施】港澳辦促各方增強風險意識　發揮「一國兩制」優勢團結全社會齊心抗疫

▲ 港澳辦副主任黃柳權。（資料圖片）

港澳辦表示，中央有關部門和廣東省將採取一切必要措施，支持香港扼制疫情快速蔓延勢頭，盡快穩控疫情。又呼籲有關各方增強風險意識，充分發揮「一國兩制」制度優勢，團結動員全社會力量，調動各方面資源，齊心抗疫。

第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會，昨日（12日）下午在深圳召開，會議由港澳辦副主任黃柳權及政務司司長李家超共同主持。港澳辦深夜發稿講述會議內容，其中，會議分析了當前香港疫情形勢，認為新冠病毒仍在香港社區快速蔓延，確診病例持續大量增加，醫療系統承受重壓，形容疫情尚未見頂。

港澳辦認為，在此形勢下，更需要有關各方增強風險意識，充分發揮「一國兩制」制度優勢，弘揚偉大抗疫精神，團結動員全社會力量，調動各方面資源，以更堅定的意志、更廣泛的共識、更有力的措施，齊心抗疫。

港澳辦續指，會議已決定，中央有關部門和廣東省將根據特區政府提出的具體需求，派遣專家組赴港協助工作，向香港派遣核酸檢測人員，援建社區隔離及治療設施，提供快速抗原測試包等醫療物資，保障鮮活食品、蔬菜和其他生活必需品供港。會議還決定，雙方成立若干工作小組對接落實相關工作。

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記者：林曉君