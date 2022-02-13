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【簡炳墀逝世】五屆冠軍練馬師簡炳墀今晨離世　終年84歲

社會 10:17 2022/02/13

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香港五屆冠軍練馬師簡炳墀（右）今日（13日）凌晨離世。（資料圖片）

香港五屆冠軍練馬師簡炳墀今日（13日）凌晨離世。The International Racing Information News Center今早凌晨4時許在社交網站專頁公布簡炳墀死訊，指「香港馬壇最有實力的練馬師壽終正寝」，於凌晨時分在家人陪伴下安詳離世，並表示「作為後輩，對簡Sir的離世本人深表哀悼，希望簡Sir得到安息」。

簡炳墀享年84歲。他是香港賽馬會著名華人練馬師，曾五度奪得香港冠軍練馬師榮銜，為現任練馬師徐雨石、葉楚航及丁冠豪的恩師。

簡炳墀於1952年移民英國，在葉森馬場付近的中國餐廳工作，因鄰近馬場，故舆馬圈中人相交甚深。1962年被騎師Teith Tugan邀請入馬房工作，並同時兼任騎師及進修賽馬管理學課程。簡炳墀於1969年回港擔任副練，並先後跟隨歐金洪、高仕和及賓仕。於1978年正式坐正成為一厩之主，並於1986至1989及2000奪得五屆冠軍練馬師名銜。其後簡炳墀於2005年轉至澳門發展，及後至2011年因犯賄選罪而放棄澳門練馬師牌照。

簡炳墀曾任新界鄉議局、北區區議會及區域市政局的議員，並由2018年4月1日至2019年3月31日，擔任葵青區議會增選議員。

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記者：黃穎津

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