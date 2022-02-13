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【食品供應】港府與深圳政府增兩地貨車臨時接駁點　惟今蔬菜及冰鮮禽肉供港仍受影響

社會 10:25 2022/02/13

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受疫情影響，蔬菜供應緊張，菜價上漲。（譚以諾攝）

政府發言人今日（13日）公布內地供港鮮活食品的最新情況，指與內地深圳市政府已協調開設臨時接駁點，惟預告由於接駁貨車司機的調配關係，今日的蔬菜及冰鮮禽肉供應仍會受到一定影響。
　　 
鑑於2月11日有內地接駁貨車司機在新冠病毒核酸檢測中呈初步陽性，兩地貨車司機進行交接的接駁點因而需作全面消毒，暫停運作。而當日曾在接駁點停留的內地接駁貨車司機亦須遵行檢疫安排。

為便利供港鮮活食品運輸能繼續運作，內地深圳市政府昨日（12日）早上已協調開設臨時接駁點。然而，由於接駁貨車司機的調配關係，今日的蔬菜及冰鮮禽肉供應仍會受到一定影響。

兩地政府相關部門正就這方面的物流安排密切聯繫及協調，落實加快供港貨運的具體安排，盡快令供應情況盡快恢復正常。特區政府強調，相關政策局或部門會繼續與內地部委保持緊密聯繫，確保供港食品供應暢順。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜

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