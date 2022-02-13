【感染症狀】確診屢創疫情新高4歲男童染疫死亡　一文睇清感染Omicron最新20大症狀

▲ 感染Omicron 20大症狀。

本港新冠肺炎疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，昨（12日）新增1,514宗確診個案，逾1,500宗初步陽性，是一周內第三次單日個案破千宗。同時，有元朗村屋4歲男童於11日凌晨在家中昏迷送院搶救不治，其後化驗呈初步確診個案，倘有關個案證實確診，將成本地疫情下最年輕死亡個案。到底成人及兒童感染Omicron有甚麼常見症狀？

最新影片：【湊得輕鬆啲】鄭麗莎放下比賽與事業全職湊仔 盼做4孩冠軍媽媽︰有4倍快樂

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業公布，一名4歲男童11日清晨3時半經救護車送往博愛醫院送院，當時已沒有呼吸心跳，之後為男童抽樣本呈初步陽性。個案已交死因裁判官跟進。該名男童在本月9日開始發燒，無長期病患，2月11日凌晨曾吐一次，其後情況惡化，期間未有求醫。倘有關個案證實確診，將成本地疫情下最年輕死亡個案。

感染Omicron20大症狀

英國專門追蹤、記錄患者的程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」，更新了成人感染Omicron的20大症狀。分析發現Delta及Omicron的症狀沒有明顯差異，只有50%人士會出現發燒、咳嗽或嗅覺/味覺喪失這3種典型症狀。ZOE首席科學家Professor Tim Spector提到，一些感染新冠肺炎的典型症狀愈來愈少見，取而代之患者會出現喉嚨痛、流鼻涕等症狀，需要留意。

ZOE針對Omicron，列出成人中最常見的20大症狀，包括（按順序）：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

據最新一期更新，情緒低落（feeling down）及嗅覺喪失（loss of smell）被排除，同時新增耳痛（earache）及不尋常關節痛（unusual joint pains）。Tim Spector又指，喉嚨痛是感染Omicron的常見症狀，而且並非所有感冒都會出現喉嚨痛，故值得注意。

另據英國國家統計局統計，最常見的3種症狀為咳嗽、疲勞及頭痛。

至於兒童，據《The Sun》報道，則有以下5種常見症狀：

發燒

流鼻涕

哮吼（如狗吠的沙啞聲音）

頻繁咳嗽

皮疹

英國衛生安全局（UKHSA）Steven Riley教授則指出，雖然Omicron引致重症的比率低，但目前仍見到大量人士感染，尤其兒童。如果兒童回家後出現流鼻涕、頭痛或看起來不舒服，便有機會患上新冠肺炎。

責任編輯：羅嘉欣