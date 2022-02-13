【全民檢測】火眼實驗室落成後每日最高化驗70萬檢測樣本　林哲玄料足夠全民篩查

▲ 林哲玄。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，多區都出現排隊等候檢測的人龍，當局2月11日在10區檢測點增設派籌機，醫療衛生界立法會議員林哲玄認為，當第一個火眼實驗室落成後，可化驗30萬個檢測樣本，隨後可加至60至70萬樣本，料可應付全民篩查的化驗量。

林哲玄今日（13日）在無綫電視節目《講清講楚》表示，現時前線檢測內地增派抗疫人手可解決檢測工作人員不足的問題，以及現場管控人員，建議現時可處理每日20萬檢測樣本，當第一個火眼實驗室落成後，可處理30萬個樣本，隨後可加至60至70萬樣本，相信如非全民篩查可足夠每日化驗量。

至於每日多少檢測量才足夠全民篩查，他舉例，若每名市民2周內要做3次檢測，總數2,100萬個樣本，代表每日須150萬個檢測，若每人3次檢測放在同一樣本瓶中，每日有50至100萬的檢測量便相當足夠。

要挑出社區隱形傳播者，最有效是強制全民檢測，但沒有住戶名單難以要求所有市民檢測，另外是快速抗原檢測，其有效性取決於取樣的質量，準確度一般達90%以上，認為「時間不等人的，分區（檢測）做是最可行的方法，特別一個區甚至當區一個屆苑爆發特別厲害可以先做強檢，如果分派抗原檢測包給居民自行檢測都可行。」

他認同分區檢測影響十分大，因為強制檢測者不可跨區，「港人有多少不第二個區工作？」，公共交通工具發達，強調市民不跨區需要靠自律。

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記者：陳麗娜