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【Omicron變種病毒】染Omicron到康復出院約11日　 柳俊江：吃兩粒必理痛後病情好轉

健康 11:33 2022/02/13

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柳俊江早前與女友同感染Omicron，日前康復出院。

TVB前新聞主播柳俊江與女友早前感染Omicron變種病毒，須接受隔離。他昨日於社交媒體發文，稱已康復出院。熱愛運動的他，甫出院便打算環港島走60公里，最終只完成半程。他指自己復原比一般人快，主要是因為經常運動，鼓勵大家鍛鍊身體，用強健體魄對付病毒。

感染Omicron康復出院

柳俊江早前與友人共進晚餐後「中招」，他昨在文中交代，在上月27日晚開始發燒，吃了兩粒Panadol之後，翌日病情已好轉。他在29日晚獲安排到亞博館隔離，本月6日CT值達38，符合出院標準，8日檢測報告轉為陰性，並於日前出院。

他甫出院便打算環港島走60公里慶祝，但由中環走到赤柱已感疲累，最後只走了半程約34公里。他強調這與後遺症無關：

如果有後遺症，我一出嚟就走到三十幾公里咩？相比病毒嘅影響，十幾日不見天日嘅隔離生活，對健康嘅破壞仲大。

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鼓勵大家多做運動

於亞博館隔離期間，柳俊江指每日見到許多「中招後無病無痛嘅人」，認為外界對病毒渲染誇大，實際上病毒破壞力減弱、重症比例亦降低。他表示在現行政策之下，大多數人存在非理性的惶恐，又問「同病毒共存，有乜好驚？」。

他自言比一般人康復得快，除了因打針提升免疫力之外，更重要是經常運動，以致新陳代謝快。他又慨嘆關閉運動場、健身室之後，市民減少強身健體的機會，鼓勵大家多做運動：

唔好再自己嚇自己，唔係唔中招就係健康。多啲曬太陽，多啲做運動，做個真正身心健康嘅人啦！

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責任編輯︰王明芳

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