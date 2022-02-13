【湯馬戀】湯洛雯晒頭貼頭合照為馬國明慶生　網民催婚讚有夫妻相

▲ 靚湯晒頭貼頭合照為馬國明慶生。

馬國明與湯洛雯（靚湯）2020年6月公開認情後，從不避嫌在社交平台晒恩愛，大拋閃光彈，誓要閃盲網民！

馬國明今日（2月13日）48歲生日，靚湯踏正凌晨時份，於社交網出Post為男友慶祝，留言寫道：

生日快樂，最重要身體健康，我的大細路🐴❤️

她還附上與壽星仔頭貼頭合照，相中靚湯素顏上陣，疑似穿著老虎圖案的睡衣，而馬國明亦無Gel頭，似乎是二人的家居Look。

▲ 疑似家居睡衣Look曝光。（IG圖片）

「湯馬戀」這個CP組合向來深受網民愛戴，此Post一出即獲大批網民點讚，更乘機留言催婚：「好有夫妻相，快啲結婚，BB唔等人」、「以為宣布婚事」、「夜媽媽閃到呢」。

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一馬定情

馬國明孝順又純品，而靚湯亦乖女無負面新聞，成為網民心目中的金童玉女。二人公開戀情的方式，很有讀書年代的初戀Feel，以馬仔和獨角獸的公仔合照代表著兩人。

高調認愛

二人分別上載馬仔和獨角獸的公仔合照，並Tag上對方。獨角獸的手穿過了馬仔的手臂，撓實馬仔，Sweet到爆！

Staycation玩鴛鴦戲水

靚湯去年34歲生日，與馬國明到五星級酒店Staycation慶祝，獨角獸和馬仔公仔不但大玩鴛鴦戲水，靚湯更分享多張「男友視角」相片，不可能只有馬國明看到！

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撰文 : TOPick柴犬出動