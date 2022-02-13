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【封區檢測】上水祥龍圍邨呈祥樓約1,550人受檢　發現6宗初步陽性及1宗不確定

社會 12:15 2022/02/13

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上水祥龍圍邨呈祥樓約1,550人受檢，發現6宗初步陽性。（林宇翔攝）

上水祥龍圍邨呈祥樓昨晚（12日）7時半起被圍封進行強制檢測，政府今日（13日）早上公布，截至今日凌晨0時，約1,550人已接受檢測，當中共發現6宗初步陽性檢測個案和1宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

政府今早約11時半已完成強檢行動，政府亦在「受限區域」內派員到訪約640戶，當中60戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處25,000元罰款及監禁6個月。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

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