【第五波疫情】確診屢創疫情新高勤搓手防疫　10款通過毒性測試消毒搓手液名單【附完整名單】

▲ 10款通過毒性測試消毒搓手液名單。

本港新冠肺炎疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，TOPick曾委託水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）為市面上14款消毒搓手液樣本進行檢測，結果當中10款被評為品質卓越，1個表現理想樣本含有禁用成份。

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TOPick曾於2020年委託水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱水中銀）為市面上14款消毒搓手液樣本進行檢測，結果發現14款消毒搓手液均通過慢性毒測試，但急性毒測試中，只有11款「表現理想」，2款「表現合格」，1個被揭含禁用成分被卓分「有待改善」。最低和最高急性毒樣本的毒性相差32倍。

通過毒性檢測的10款消毒搓手液完整名單：

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3款被評為性價比最高的平價消毒搓手液產品包括：Visbly Clean、babySWIPE（bb威寶）及Safeguard，平均每100毫升分別為港幣12.7元、20.5元和25.9元。

水中銀表示在14個樣本中，9個樣本發現酒精成分，其中5個樣本列明酒精濃度介乎60%至95%之間，另外4個樣本沒有標示濃度；3個樣本的苯扎氯銨成分含量0.1%，只有babySWIPE（bb威寶）獲得綠魚評級；2樣本同時出現異丙醇和酒精。

水中銀首席執行官杜偉樑建議市民於選購搓手液／泡時，須挑選具有酒精成分達60%至95%的產品。但對於易過敏或對酒精敏感的消費者，建議選用含有苯扎氯銨成分達到0.1%或以上且不含香味（fragrance）， 香水（perfume），香精及香料成分的產品。

責任編輯：羅嘉欣