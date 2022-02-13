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【新冠肺炎】港府首邀請內地專家協助抗疫　林哲玄指不存在中央不相信本港專家

社會 12:41 2022/02/13

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林哲玄倡增至2萬檢疫單位，不存在中央不相信本港專家。（陳國峰攝）

本港爆發第五波疫情，當中安老院舍出現多宗確診，政府預計現時約4,000名相關長者正輪候接種疫苗，醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，現時有120名醫護人員有意為安老院舍長者接種疫苗，大部分來自私營機構，部分是退休醫生及公營醫院醫生。

林哲玄指，現時只有6千至8千張隔離病床，估計需要增加一倍才足夠應付，又建議增加至2萬個檢疫單位，以代替現時的家居檢疫，「除非家居環境夠大，否則作為檢疫地點並不理想。」

港府首次提出由內地派專家協助進行病理排查及分析工作，林哲玄強調兩地專家合作多次，相信兩地專家合作可得到新思維，形容世界上不同國籍專家合作屬常見的事，不存在中央不相信本港專家。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳麗娜

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