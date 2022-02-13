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【第五波疫情】本港新增1347宗確診　同日錄2,000宗初步確診【不斷更新】

社會 16:25 2022/02/13

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本港新增1347宗確診，只有2宗屬非本地感染個案。

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（13日）下午出席記者會交代最新疫情。 本港新增1,347宗確診，當中只有2宗屬非本地感染個案；同日錄2,000宗初步確診。

【17:08】

李立業稱，340名病人正在公立醫院接受治療，一二線病床已近乎飽和，安排兒童入院困難在於醫管局要安排病童家人一同入院。人工肺約有20多部，但不知有多少部正在使用。

【17:00】

張竹君指，約有20間安老院舍撤離檢疫，一間原地檢疫，首7天在隔離中心檢疫及多次檢測後，會返回院舍醫學觀察7天，期間須多次進行檢測。另外，現時有4,317人正接受家居檢疫，72人經快速檢測後對新冠病毒呈初步陽性，須等候送院。

【16:45】

張竹君指，第五波疫情年齡分布方面有4%患者少於或等於4歲，但前數波較少年齡小的患者，故難以比較確診的趨勢。她又不肯定多間安老院舍爆疫是否涉及員工不停調動工作崗位所致。

【16:38】

醫管局指4名染疫者情況危殆涉80歲男病及97歲男（第18489宗），以及一名3歲女童，詳情即看【下一頁】。另外，醫管局或暫停部分醫院常規運作，改為專門接收確診患者，詳情即看【下一頁】，並呼籲輕症病人留家勿召喚救護車，否則只會增加醫療系統負擔，盼市民以大局為重，詳情即看【下一頁】

醫管局約40名醫護初步確診，約20名職員列密切接觸者，詳情即看【下一頁】

【16:33】

張竹君指，至少再多11間院舍中招，涉元朗下邨青松護理院一名清潔員，當局正調查緊密接觸者的數目、屯門良景成人扶康會出現多宗確診個案、觀塘扶康會成人訓練中心多人確診及初確、九龍新蒲崗百樂護老有限公司有初確，詳情即看【下一頁】

【16:30】

本港新增1347宗確診，當中只有2宗屬非本地感染個案；同日錄2000宗初步確診。張竹君指，現累計約8,300宗本地個案，近期新增確診最多為深水埗等3區，詳情即看【下一頁】

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳麗娜

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