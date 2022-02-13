【雪藏傳聞】馮盈盈傳犯3宗罪被無綫掟入雪櫃　宋宛穎備力捧隨時上位取代

▲ 馮盈盈傳犯3宗罪觸怒無綫被掟入雪櫃。

27歲馮盈盈自2016年當選香港小姐冠軍後，備受無綫力捧，無論綜藝節目及大騷都見其蹤影，近年更由主持踩過界到電視劇，擔演多部重頭劇重要角色，憑首套主演劇集《果欄中的江湖大嫂》在《萬千星輝頒獎典禮2018》勇奪「飛躍進步女藝員」一獎。

《逆天奇案》續集被Out

途無可限量的馮盈盈，近日卻有傳犯下3宗死罪，近幾個月消失於公仔箱，甚至有份主演的《逆天奇案》落實開拍續集，她亦被飛離劇組掟入雪櫃！

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3宗罪觸怒無綫

第一宗罪：

前年與大隻主播鄭衍峰撻着，馮盈盈有意想將地下情轉為地面，但遭無綫反對，導致出現意見分歧鬧得頗僵。

第二宗罪：

她最近踩入NFT市場，推出自家設計的水晶手鏈並以虛擬貨幣「以太幣」交易，由於虛擬貨幣的相關業務活動在內地屬非法金融活動，一律受到禁止。由於無綫重視內地市場，馮盈盈做法無疑是觸及禁地。

第三宗罪：

她有私下聘請貼身助手，有指其助手卻小動作多多，常在活動向其他藝人集郵兼貪小便宜，無綫曾勸馮盈盈辭去該助手以免影響其名聲，但她屢勸不聽。

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另外，無綫對應屆港姐冠軍宋宛穎，無論在身材、樣貌及主持表現均不輸馮盈盈，更曾獲薛家燕公開大讚口齒伶俐，絕對有能力取代對方。故無綫棄用馮盈盈，大量削減其工作。

撰文 : TOPick柴犬出動