【出租客廳】紅磡180呎客廳當劏房招租　月租$4700做廳長瞓梳化

▲ 有網民將客廳當劏房招租。

香港寸金尺土，找到理想蝸居不易，連「瞓廳」都變成商機。日前有網民在Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」中發文，表示欲出租紅磡海韻軒中層兩房單位的客廳。該網民為現任「廳長」，指客廳面積約180呎，月租4700港元、電費另計，又列出租客兩大條件，引起討論。

據帖文顯示，出租客廳面積約180呎，租金4700港元，租客可用屋內家電，包括洗衣機、冷氣機、電磁爐等，亦可享用屋苑會所設施。

發帖網民形容客廳有落地大玻璃窗，光線充足，對望私人樓；交通配套方面則有穿梭巴士到尖沙咀及紅磡，每15分鐘一班。她強調只出租客廳，因單位內兩間房已有其他租客。

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列兩大條件尋租客

從她上載的相片可見，客廳內有梳化、電視及飯枱，租客須於梳化入睡。租客須為女性、有穩定工作。網民指自己本身在客廳居住，但正計劃搬走，租約至今年7月底，想尋找下一位租客。

適合剛投身社會、想有自己空間的人士。有意PM約睇，隨時起租，非誠勿擾。

帖文引來網民熱議，有網民笑言三人分租違反防疫規例，又指3名女生共住每朝都會上演「爭用廁所大戰」。有網民則批評業主無良，「瞓廳都叫有自己空間？」、「係租夜晚個梳化位，因為另外兩個人都可以用你個廳」、「識租一定租個廁所」、「係咪有病？租個廳嚟睇電視？」。

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責任編輯︰王明芳