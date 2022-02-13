  • 18°C
香港時間 : 2022213日 (週日) 16:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【出租客廳】紅磡180呎客廳當劏房招租　月租$4700做廳長瞓梳化

親子 15:22 2022/02/13

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

有網民將客廳當劏房招租。

香港寸金尺土，找到理想蝸居不易，連「瞓廳」都變成商機。日前有網民在Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」中發文，表示欲出租紅磡海韻軒中層兩房單位的客廳。該網民為現任「廳長」，指客廳面積約180呎，月租4700港元、電費另計，又列出租客兩大條件，引起討論。

據帖文顯示，出租客廳面積約180呎，租金4700港元，租客可用屋內家電，包括洗衣機、冷氣機、電磁爐等，亦可享用屋苑會所設施。

發帖網民形容客廳有落地大玻璃窗，光線充足，對望私人樓；交通配套方面則有穿梭巴士到尖沙咀及紅磡，每15分鐘一班。她強調只出租客廳，因單位內兩間房已有其他租客。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

最新影片：

列兩大條件尋租客

從她上載的相片可見，客廳內有梳化、電視及飯枱，租客須於梳化入睡。租客須為女性、有穩定工作。網民指自己本身在客廳居住，但正計劃搬走，租約至今年7月底，想尋找下一位租客。

適合剛投身社會、想有自己空間的人士。有意PM約睇，隨時起租，非誠勿擾。

帖文引來網民熱議，有網民笑言三人分租違反防疫規例，又指3名女生共住每朝都會上演「爭用廁所大戰」。有網民則批評業主無良，「瞓廳都叫有自己空間？」、「係租夜晚個梳化位，因為另外兩個人都可以用你個廳」、「識租一定租個廁所」、「係咪有病？租個廳嚟睇電視？」。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢
16:49 2022/01/25
【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢
【地獄租客】住18年退租變垃圾屋　腐爛食物發惡臭廁紙排洩物滿地
11:10 2021/12/24
【地獄租客】住18年退租變垃圾屋　腐爛食物發惡臭廁紙排洩物滿地
【離地租盤】九龍城800呎唐5樓零裝修月租$2.2萬　網民︰名牌校網擺明搶家長錢
13:06 2021/10/19
【離地租盤】九龍城800呎唐5樓零裝修月租$2.2萬　網民︰名牌校網擺明搶家長錢

你可能感興趣

【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢
16:49 2022/01/25
【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢
【地獄租客】住18年退租變垃圾屋　腐爛食物發惡臭廁紙排洩物滿地
11:10 2021/12/24
【地獄租客】住18年退租變垃圾屋　腐爛食物發惡臭廁紙排洩物滿地
【離地租盤】九龍城800呎唐5樓零裝修月租$2.2萬　網民︰名牌校網擺明搶家長錢
13:06 2021/10/19
【離地租盤】九龍城800呎唐5樓零裝修月租$2.2萬　網民︰名牌校網擺明搶家長錢
網絡熱話 家電 Facebook群組 海韻軒 電費 劏房

最高瀏覽

【單親媽媽】買精生5國混血兒再誕第二胎　單身CEO媽媽無悔遭道德非議
17:19 2022/02/12
【單親媽媽】買精生5國混血兒再誕第二胎　單身CEO媽媽無悔遭道德非議
【新冠肺炎】元朗4歲男童染疫死亡　CNN揭兒童染Omicron近5成出現一種關鍵病徵
13:23 2022/02/12
【新冠肺炎】元朗4歲男童染疫死亡　CNN揭兒童染Omicron近5成出現一種關鍵病徵
【家族榮耀】「進撃的小三」劉悅曾當模特兒　楊茜堯顯大婆霸氣：我先係馬太　
16:00 2022/02/12
【家族榮耀】「進撃的小三」劉悅曾當模特兒　楊茜堯顯大婆霸氣：我先係馬太　