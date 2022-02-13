【院舍爆疫】當局調整院友5項檢疫安排　院舍員工將獲每月2,000元津貼為期5個月

▲ 當局調整確診院友5項檢疫安排，預告為院舍員工提供每月2,000元津貼為期五個月。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，本地安老院舍出現多宗確診個案，勞工及福利局局長羅致光表示，院友的檢疫床位將在數日內爆滿，故調整確診院友5項檢疫安排，並籌備短期內將亞博的檢疫床位倍增至1028個。

羅致光今日（13日）發表網誌表示，舊曆新年假期後，個案急升，隨之而來的院舍員工及院友確診數目亦上升，預計院友的檢疫床位會在數日內爆滿，為了讓風險高的院友獲得適當的檢疫安排，當局調整確診院友檢疫安排：

當只有員工確診，不屬緊密接觸的院友無須檢疫。

在亞博接受檢疫的院友，如第7天的檢測結果仍屬陰性，檢疫的日數會由14天縮短至7天。

同期受檢疫的院舍員工，如第7天的檢測結果仍屬陰性，檢疫日數亦會縮短至7天，可讓他們回院舍照顧院友。

院友回到院舍後，會在第八天及第12天接受快速抗原檢測。

在防疫條件合適下，院友可在原院舍作隔離式檢疫，而院舍必須遵守衛生當局的防疫要求。

網誌亦提到，社署亦會聯同衞生當局尋找更多合適作為檢疫的設施，包括籌備短期內將亞博的檢疫床位由640個再增加至1028個。

羅致光指出，截至年初三（3日），安老院舍的疫苗注射率只有約22%，假若注射疫苗可以減少8成的死亡率，基於第四波的數字推算，便會有近千名院友可能會在這一波中受到感染，死亡人數便會約有百人 ，呼籲院友家人盡快為適宜接種疫苗的長者進行注射。

另外，為鼓勵院舍員工及感謝他們緊守崗位，勞工及福利局與社會福利署建議，透過新一輪防疫抗疫基金，為院舍員工提供每月2,000元的特別津貼，為期五個月。

為了減低院舍出現病毒傳播風險，由過往一個星期開始，社署為所有員工提供快速抗原檢測套，每三天檢測一次，在獲得充足快速抗原檢測套供應後，社署將要求院舍員工每天開工前都進行快速抗原檢測。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜