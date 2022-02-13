【染疫不適】市民瘋搶連花清瘟膠囊稱「抗疫神藥」紓緩不適　中醫拆解「神藥」功效

▲ 中醫拆解連花清瘟膠囊功效：無病痛不建議食。

疫情愈趨嚴竣，有市民分別到街市、超市及藥房儲貨及到藥房購買必理痛。今日WhatsApp再瘋傳，叫人盡快到藥房購買連花清瘟膠囊，因可紓緩染疫後不適。到底連花清瘟膠囊是甚麼？有甚麼功效？人人都適合服用嗎？

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▲ 連花清瘟膠囊售罄缺貨。

市民陳太表示，目前染疫不能即時入院，日前已購買足夠必理痛「看門口」，以防家人中招可有藥物。她今日收到朋友WhatsApp，叫她要買連花清瘟膠囊，她即使不清楚該中藥的療效，但為安全起見，也會到藥房查詢﹕「依家無得入院，自己都要預備足備藥物，好過坐係屋企等政府救。」目前市面的連花清瘟膠囊已經「搶斷市」，部份人買來傍身。

到底市民搶購的連花清瘟膠囊是甚麼？服用有甚麼注意事項？TOPick訪問到註冊中醫陳俊傑了解。

陳醫師指出，連花清瘟膠囊成分以清熱、治外感藥為主，整張方「偏散偏清」，所以對喉嚨痛、眼乾、鼻乾症狀會有機會有改善。另外連花清瘟膠囊較適合身體強壯的人士服用。

體質不適合的人食了會得不償失，不但無法預防還會更差。

身體一般或較弱人士服食過量易頭暈腹痛

陳醫師提醒，假如身體一般或者較弱，服食2、3次未必有問題，但服食太多容易令身體更弱，如出現頭暈、腹痛、嘔、心悸、幾日不解等。如服用後出現上述問題，應看家庭中醫師。

香港人好多都偏弱，所以應該有部份人服用連花清瘟膠囊後，會覺得好疲勞、少少暈，然後體質變差。香港小朋友體質通常都較弱，所以也不建議服用連花清瘟膠囊。

他強調，假如出現病痛應先諮詢家庭中醫，食用連花清瘟膠囊前亦必須問過家庭中醫師，無病痛就不建議食連花清瘟膠囊。

自行煲連花清瘟茶包可代替膠囊？

雖然市面的連花清瘟膠囊缺貨，不過有商家就推出「連花清瘟飲」或「連花清瘟茶包」，聲稱防疫或增強防護力。到底市民可否自行購買這些湯包飲用，代替連花清瘟膠囊？陳醫師表示不建議。

連花清瘟膠囊的藥方本身是治病用，而不是食療用。另外這些湯包製作過程不同，藥效或有差異。而且湯包的材料份量不清楚、藥品質素不明，故不建議購買服食。

記者：楊宛茜