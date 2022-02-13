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【第五波疫情】劉宇隆指幼童沒甚感染過病毒　一旦感染新冠殺傷力或更強

社會 15:47 2022/02/13

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劉宇隆指幼童沒甚感染過病毒，一旦感染新冠殺傷力或更強（資料圖片）

本港第五波疫情屢創高峰，消息指，昨（12日）新增逾3,000宗初步確診，另據了解， 兒童醫院一名3歲染疫女童情況嚴重，已轉送深切治療部，另瑪麗醫院亦有一宗染疫兒童重症個案，而他們均沒有慢性病；兒科醫生、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，由於幼童過去因疫情沒有上學，沒甚感染過病毒，所以一旦感染新冠病毒有機會殺傷力更強，形容情況令人擔憂，又指會要求衞生署轄下聯合科學委員會盡快開會，商討降低科興接種年齡至最小3歲。

劉宇隆表示，目前每日新增個案有1成至1成半都屬小童，多是被家人傳染，而由於0歲至3、4歲幼童過去因疫情沒有上學，沒甚感染過病毒，尤其是人類4種冠狀病毒，所以一旦感染新冠病毒，殺傷力有機會更強，形容情況令人擔憂。

他將要求衞生署轄下聯合科學委員會盡快開會，商討降低科興接種年齡至最小3歲，而幼童接種復必泰的科學數據則未足夠，現階段應配合中央資源，提高接種能力，包括安排外展隊為小童打針；他又認為應該繼續停課，以避免疫情海嘯式爆發。

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記者：鄧凱文

 

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