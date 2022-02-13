【財爺網誌】陳茂波：美國加息周期對本港金融及貨幣穩定風險可控

▲ 陳茂波以全力防範風險，穩定社會大局為題發表網誌。（資料圖片）

財政司司長陳茂波表示，美國這次的加息周期，對香港金融和貨幣穩定屬風險可控。惟息率潛在向上的趨勢，加上近月疫情對經濟的打擊，或影響一些市民和中小企的現金周轉和還款能力，鼓勵銀行給予協助及彈性處理。

陳茂波今在網誌提到，近日疫情爆發，維持經濟及金融穩定極為重要，特別是外圍環境也在急速變化，必須防範資金流或市場情緒突然逆轉。

他指，美國聯儲局將收緊貨幣政策，速度亦將較上個加息周期快，牽動全球股市上周波動，不過，他認為，基於目前本港銀行體系流動資金充裕，銀行體系總結餘達到3,500億元，估計即使美國加息，資金流向變化，亦不至於令港元拆息緊隨向上。加上本港的銀行體系，一直維持著高度抗禦衝擊能力，能承受潛在的利率急升及引起的連鎖效應。

不過。陳茂波指，息率潛在向上的趨勢，加上近月疫情對經濟的打擊，或會影響一些市民和中小企的現金周轉和還款能力。陳茂波鼓勵銀行給予協助及彈性處理，儘量為企業提供支援。

陳又形容，第五波疫情爆發，令整個社會陷入一場苦戰，面對變種病毒在社區快速蔓延，多個防疫環節都出現嚴重瓶頸、急需增援，認為中央的關懷、支持和協助，將大大提升本港各方面的條件，有利迅速應對及化解目前的困難，儘快管控住疫情，指這是穩住社會人心的關鍵，也是支撐經濟的立足點。

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責任編輯：林曉君