【潰瘍性結腸炎】潰瘍性結腸炎發病率近30年攀升近17倍　組織籲審視相關藥物臨床指引

▲ 香港炎症性腸病學會秘書暨腸胃肝臟科專科醫生張嘉盛醫生（左）、病人醫護權益協進會召集人龐朝輝醫生（右）及香港結長友會公佈最新調查。

不少人都曾試過突然肚痛而急需尋找洗手間，但若不幸患上「潰瘍性結腸炎」，則可能一天內多次腹瀉，須常與洗手間為伴且持續數個月。

「潰瘍性結腸炎」是一種慢性腸道炎，結腸會不斷發炎、惡化，若未能及時獲得適切治療，最終可能需要切腸及短暫或終生配戴造口袋。據醫管局的數據，本港於2020年有1,839名潰瘍性結腸炎患者；另有研究顯示本港的發病率於近30年間攀升近17倍；此症的發病高峰期是20至30歲，若有家族史更是高危一族； 此症成因未明，但醫學界相信可能是遺傳、免疫系統失調、環境因素、腸道微生物菌群失衡所致。

香港炎症性腸病學會秘書暨腸胃肝臟科專科醫生張嘉盛表示，患者的結腸黏膜會反覆發炎及緩解，發病時會腹痛、腹瀉，且帶血帶黏液等，部分甚至會出現嚴重出血、腸穿等併發症，半數患者需入院治療，而且 5 年內再入院的風險亦高達50%。 他指出：「此症可謂『手尾長』，若無法控制病情，約15%患者最終需要接受切腸手術。」

為進一步了解疾病影響，病人組織「香港結長友會」於去年12月至上月進行問卷調查，訪問61位患者，結果發現46%受訪患者於30歲或以前確診。調查又發現，有66%患者曾於進食後需馬上去洗手間，46%頻繁腹瀉、39%曾失禁，10%更曾需穿尿片。香港結長友會主席袁文超指出，調查發現近半患者曾遇失禁的尷尬場面，部分更要穿尿片，指「對年輕患者來說確實非常難以接受」。

潰瘍性結腸炎的治療方案包括抗炎藥物、類固醇、免疫調節劑或生物製劑等，當藥物治療無效、緊急情況或腸癌發生時，便需接受切腸手術。美國一項於2017年公佈的大型綜合研究，分析逾4,200名以生物製劑作一線及二線治療的中至嚴重程度病情患者，結果顯示治療有效促進緩解及黏膜癒合。另一項研究亦顯示，2007至2016年間美國採用生物製劑治療潰瘍性結腸炎增加了3.5倍，同期結腸切除率大減46%，故相信以生物製劑治療此病有助減低切腸率。

雖然生物製劑能有效控制潰瘍性結腸炎的病情，惟本港不少病人卻因藥費未能接受治療。現時治療潰瘍性結腸炎的生物製劑已納入藥物名冊，但僅資助嚴重活性潰瘍性結腸炎首個多月的藥物費用，及後的藥費雖有撒瑪利亞基金資助，但申請門檻甚高，大多患者難以受惠。調查亦發現，48%受訪者獲醫生建議使用生物製劑治療，當中41%未有或停止接受相關治療；原因主要是不符合政府資助申請門檻（31%），及未能支付治療費用（28%）。

病人醫護權益協進會召集人龐朝輝表示，很多患者未夠30歲時確診，且擁有高學歷，長遠有效的治療能減低患者病發及切腸風險，讓他們重投工作及社會。幫助患者，也幫助整個社會。組織建議，政府應從年輕患者角度出發，審視相關藥物的臨床指引，為患者提供持續的藥物支援。

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記者：黃穎津