【新冠肺炎】市建局擬本月起視像直播開標　加密平台等5項措施強化直播安全

▲ 市建局擬本月起視像直播開標，加密平台等5項措施強化直播安全。（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，市民因應防疫要求減少社交接觸，令市區更新工作受影響，市區重建局行政總監韋志成指，在平衡繼續推進樓宇維修工程的需要下，研究從本月開始，為完成委聘工程顧問或承建商招標程序的樓宇個案，應用視像直播開標的新安排，讓業主代表能在家監察整個開標過程。



韋志成今日（13日）在網誌表示，會計師或市建局代表在新安排下，將負責處理開啟標書程序，業主可在家透過視像方式見證整個開標環節，包括得知回標數目、各投標者的名稱及其回標價，會計師會在每份標書上簽署及註明日期，稍後要求業主代表加簽作實。



韋志成強調，當局重視視像開標的保安問題，用作直播的網上平台會經加密處理，相關連結及密碼只會提供予獲授權的法團或業主代表使用。他續指，法團或業主代表在監察開標時，亦須全程啟動鏡頭並展示身分，及全程出席整個視像開標過程，以便局方代表查核和紀錄，開標完成後，視像錄影檔案將交予業主妥善保存，以備日後覆檢。



韋補充，局方正制定執行細節，最快在本月底可以試行，預計未來每個時段以視像開標形式可同步處理6個申請個案，預計在短期內處理目前未能開標的積壓個案，亦可暢順有序處理未來一年估計逾1,200宗受資助維修工程的開標工作。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜