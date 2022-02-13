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【第五波疫情】近期8,300宗本地確診55%已打2劑疫苗　多涉深水埗、沙田、屯門

社會 16:42 2022/02/13

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（林宇翔攝）

本港新冠疫情嚴峻，今日（13日）再新增1,347宗確診個案及約2,000宗初步確診。䘙生防護中心分析近期8,300宗本地確診個案數據，發現有55%人已打齊2針，另在過去7日確診平均數方面，自2月7日起，數目每2至3日便翻倍。 

䘙生防護中心分析近期8,300宗本地確診個案數據如下：

  • 男：女比例：0.83：1
  • 已打2劑疫苗：55%
  • 年齡分布：1個月至104歲
    • 18歲以下：14% 
    • 65歲或以上：11% 
  • 高危地方：
    • 2月：深水埗、沙田、屯門
    • 1月：葵青、黃大仙、離島
  • 過去7日確診平均數：
    • 2月6日、7日：200宗
    • 2月9日：400宗
    • 2月11日：800宗
    • 2月12日：900宗
  • 感染Omicron患者詳情：
    • 年齡中位數：39歲
    • 18歲以下：15%
    • 65歲或以上：10.6%
    • 已打2劑疫苗：55.4%
  • 感染Delta患者詳情：
    • 年齡中位數：50歲
    • 18歲以下：8.7%
    • 65歲或以上：近24%
    • 已打2劑疫苗：49%

註：數據取自第5波疫情截至今日，部分本地個案的數據

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

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