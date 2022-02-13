【MIRROR成員】Anson Kong入圍百大俊男提名　美國媒體預言MIRROR成就超越BTS

美國網站TC Candler每年都舉行「全球百大俊男」（The 100 Most Handsome Faces）及「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）的選舉。

在2022年度的TC Candler投票的選項中，早前公有的名單中，有本地男團MIRROR人氣最高的成員：姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安）入圍，為港爭光。

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形容AK為全能表演者

在昨晚（2月12日），大會公有選舉提名名單中，繼姜濤、Anson Lo及Edan先後獲提名「全球百大俊男」（The 100 Most Handsome Faces）後，另一成員江𤒹生（Anson Kong，AK）亦獲得提名，成為MIRROR成員中第4人。

主辦方TC Candler以「truly handsome man」（真正英俊的男人）、「a very good all-around performer」（一個非常好的全能表演者）來形容AK外，更稱「These guys（MIRROR）are going to be bigger than BTS someday」，即是指MIRROR將來就會比韓國天團防彈少年團（BTS）更大。

不過，現時只是投票階段，要年底才知姜濤、Anson Lo、Edan、AK是否真的入圍「全球百大俊男」及「全球百大美女」。

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