【第五波疫情】4名染疫者情況危殆　包括3名長者及3歲女童

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業（資料圖片）

本港第5波疫情一發不可收拾，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生今（13日）出席疫情記者會。李立業表示，今日有4人危殆，包括一名初確3歲女童。

李立業表示，4名確診者危殆包括3名確診者，其中1人沒打疫苗，為84歲男（第14814宗），另2人均有打針，包括97歲男（第18489宗）及80歲男；以及兒童醫院3歲初步確診女童，她12號已到威院急症室，轉送兒童醫院深切治療部，目前沒用人工肺。

醫院確診及初確已嚴重超容量，近日不少個案是長者及小童，部分醫院兒童病房已飽和；而今日出院數字及其他情況仍整理中。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今波疫情有4%確診者是少於或等於4歲，又引述部分兒科醫生指染疫後或會有併發症。

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記者：鄧凱文