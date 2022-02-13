【消費陷阱】逾百準新人訂婚紗疑遭捲款潛逃　有新人痛哭叩門誤吉時

▲ 逾百準新人訂婚紗疑遭捲款潛逃。（資料圖片）

婚禮喜事因疫情已是波折重重，逾百對新人更因光顧經營不善的婚禮公司，疑於去年12月遇上「捲款潛逃」騙案，合共涉款逾百萬，令人生大事蒙上陰霾。逾百事主已成立苦主群組，報警無果後轉向海關及消委會求助，惟現時仍未獲退款。

逾百準新人疫情下光顧婚禮公司「Dolly Bridal」，消費約3,000至3.6萬元租借婚紗、拍攝、及花車等。然而，該公司在去年12月無通知下疑似倒閉，一眾新人透過短訊、上門、電郵均無法聯絡負責人，疑遇上「捲款潛逃」騙案。事主之一的羅小姐引述其他苦主個案，

有受害人婚禮當日上門領取婚紗，卻發現門市鎖上大門，店內一片漆黑，亦聯絡不到職員，急得痛哭，喊著在觀塘各婚紗公司叩門，幸得一間公司幫助，即時改衫，婚禮才能勉強完成；但誤了吉時，婚紗也不是心水，一生人一次就這樣毀了。

另一苦主曾小姐亦深受其害，她原定2020年11月舉辦婚禮，最初在網上接觸到一間名為「Chere Wedding」的婚禮公司，後來輾轉被轉介到「Dolly Bridal」。她2020年1月底到其荔枝角門市試衫，並支付1.7萬元訂金；後來於2月支付餘額。

由於疫情禁令，曾小姐的婚期一改再改，在去年12月前仍能斷斷續續地與「Dolly Bridal」職員聯絡，惟1月想通知「Dolly Bridal」婚期再改時，已無人回覆，到觀塘門市了解時，卻發現公司已經倒閉，

我向相關銷售人員了解，發現該公司早於2021年12月已經變賣婚紗、遣散員工，但我一直未被通知。

曾小姐又指，當時「Dolly Bridal」的Facebook和Instagram帳戶均已關閉，她曾報警求助，但警方料不涉及刑事罪行，將其轉介到海關求助；現時海關正在調查，曾小姐成功追討無期。

在今日（13日）下午3時許，曾小姐發現「Dolly Bridal」的Facebook和Instagram帳戶重開，惟仍未能聯絡。記者嘗試致電「Dolly Bridal」，但其電話號碼已經停用。

接到事主求助的立法會議員鄧家彪指，是次個案涉及逾百個案，損失金額介乎約3,000至3.6萬，總金額逾百萬元。他表示，現時海關已接手調查事件，希望海關嚴肅跟進調查，並指出婚紗店涉嫌違反「商品說明條例」涵蓋的不良營商手法，包括就服務作出虛假商品說明、誤導性遺漏、餌誘式廣告宣傳，以及不當地接受付款等。

他建議消費者，在挑選婚禮公司時，除要光顧有信譽的商戶外，亦可留意該公司有否退款條款和保障，

過去不少詐騙個案都有不接受信用卡支付的特點，以免苦主多個途徑索償追討。

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記者：陳梓蔚