【港鐵確診】 港鐵再多123宗員工及承辦商人員初步確診

▲ 港鐵已錄得逾750宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案。（資料圖片)

本港第五波疫情非常嚴峻，港鐵公司表示（26日）在過去24小時共錄得123宗員工及承辦商人員初步確診感染個案。港鐵指在這些個案中，近120宗分別涉及站務、車務、巴士、輕鐵、清潔保安、維修的員工及承辦商人員。



在第五波疫情下，已錄得逾750宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案，這尚未計及因被衛生防護中心列作密切接觸者、居所所在大廈被圍封而需接受強制檢測等而未能上班的個案。

隨著確診人數有可能隨著疫情進一步擴大而增加，需要檢疫的密切接觸者或強制檢測的人數也有可能相應增多，港鐵指會密切注視事態發展，一旦情況惡化，影響到日常營運的人手安排，港鐵有可能短暫調整服務，如調整列車班次、暫停部分車站客務中心的服務等。同時安排徹底清潔和消毒有關工作地點，並會以消毒機械人為上述地點進行深層清潔及消毒，並會加強相關車站、巴士及巴士站，以及車廠的清潔工作。

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記者：伍瑋瑋