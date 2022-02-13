【第五波疫情】醫管局或暫停部份醫院常規運作　改為專門接收確診患者

▲ 醫管局或暫停部份醫院常規運作，改為專門接收確診患者。

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會交代疫情。

本港新增1347宗確診，當中只有2宗屬非本地感染個案，初步確診約2000宗。

李立業表示，現時確診及初步確診個案已經超出負荷，現有隔離設施已經飽和，近日確診個案，不少屬於長者和小孩，有逼切入院需要。醫管局作出緊急呼籲，病情輕微穩定的初步確診患者，耐心留家守候。

為確保長者和小孩能盡快入院，並避免醫療系統崩潰，醫管局推出多項措施應對，包括將隔離病床優先預留給重症、長者、小童等最有需要的病人。醫管局亦會將感染控制中心部份穩定病人，轉到亞博社區隔離設施，以騰出病床。

李立業又表示，未來會大幅減少非緊急服務、預約檢查、診症等，以調動資源應對疫情。如情況進一步惡化，不排除暫停部份醫院常規服務，將部份醫院轉為專門接受新冠病人的醫院。

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責任編輯：陳梓蔚