【院舍爆疫】至少再多11間院舍中招　屯門扶康會良景成人訓練中心須全體檢疫

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君交代最新疫情。（資料圖片）

本港第五波疫情確診數字急升，全港多區院舍爆疫，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（13日）公布，至少再多11間院舍有人確診甚至出現大規模爆疫，其中屯門扶康會良景成人訓練中心有比較多確診人士，故須全體人士檢疫。張竹君表示，陸續尚有一些老人院舍個案或爆發，中心正在跟進。

記者會公布11間院舍群組個案

1. 元朗青松護理安老院（元朗廈村沙洲里村57號）：清潔員確診

2. 屯門扶康會良景成人訓練中心（屯門良景邨良萃樓地下）：有多人確診，全需檢疫

3. 觀塘扶康會順利成人訓練中心（九龍觀塘順利邨利康樓）：有確診或初確

4. 新蒲崗百樂護老院（新蒲崗崇齡街19-21號百樂大樓）：有初確

5. 旺角松齡德豐護老（旺角荔枝角道85-91A號德豐大廈）：多人確診或初確

6. 慈雲山松齡(萬年)護老中心（慈雲山毓華街68-72號貫華里1號地下）：一個初步確診

7. 新蒲崗香港傷健協會樂融軒（新蒲崗景福街118號景泰苑一樓）：有確診

8. 粉嶺益豐護理院（沙頭角公路龍躍頭段188號）：有初步確診

9. 大埔嘉頤(大埔)護老院（大埔廣福道152-172號大埔商業中心）：有文職確診

10. 屯門新生精神康復會田景宿舍（屯門田景邨田樂樓201至218室）：有初步確診

11. 浸信會愛羣服務處旭羣樓中途宿舍：有初步確診

溫暖護老院9職員疑染疫6日無人接走 張竹君：將送入鯉魚門檢疫

早前有院友離世、曾全部院友送亞博檢疫的深水埗溫暖護老院，近日有9名職員自行測試呈陽性後，留在院舍6日也無人接走。

張竹君今在記者會上回應指，有關職員本身填報地址為老人院，並獲安排在院舍家居檢疫；惟因應他們有所反映，故中心今日聯絡他們是否欲轉地址檢疫，但未必能在短時期內安排入院，故會送入鯉魚門檢疫。

張竹君亦表示，大概有20間老人院曾經有院友撤離，被問到最多個案的老人院，她稱手上無資料；另有1間原地檢疫，一般來說，院舍環境較寬敞、換氣量較好。

她指出，亞博的長者檢疫地方有些緊絀，而大部分Omicron個案僭伏期較短，故希望染疫長者能盡快檢疫，在完成7天檢疫期後回老人院繼續觀察。

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責任編輯：馮琪雅