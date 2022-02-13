【抗疫措施】多個團體感謝中央考慮港府要求　再出發大聯盟稱「共存」不適合香港

▲ 港府官員昨日出席內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會。（經濟日報資料圖片）

港府官員昨日到深圳開會，並向中央提出5項請求並獲回應，多個團體紛表示感謝。香港再出發大聯盟亦指，衷心感謝中央積極考慮港府全部請求，並原則上接納整體方向，又提與疫共存完全不適合香港，抗目標應與內地保持一致。

聯盟續指，第五波疫情來勢洶洶，但有祖國和內地同胞的堅定支持，只要香港社會同心同德，一定頂得住、站得穩，又呼籲市民要接種疫苗和接受檢測。

民建聯亦感謝中央政府和廣東省政府，積極回應特區政府的請求，認為在中央的支援下，採樣及檢測能力可短時間內大幅提升，港府必須立即提高，將確診者送往隔離設施的效率，並在中央支援下快速增加檢疫及隔離設施，做到及早發現和及早隔離患者。

新社聯則指，中央全盤接納港府五大要求，充分體繫了中央對香港的關懷，大大增強了香港的抗疫信心，對中央雪中送炭的支持，表示衷心的感謝。

此外，香港中華廠商聯合會則到中央支持感到鼓舞，認為仿如一支強心針，令香港更有信心和底氣戰勝疫情，廣東省和深圳市政府無私地伸出援手，也充份體現出中國人民「一方有難，八方支援」的精神。

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責任編輯：陳宛彤