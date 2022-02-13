【七線人棄王】輪流出招追馮盈盈　各出奇謀令女神FYY笑不攏嘴

▲ 《七線人棄王》

由陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文及姚宏遠這5位「七線藝人」擔大旗的綜藝節目《七線人棄王》內，自從「人棄五子」成功搲到Budget後，除瞓身自嘲、自殘及炮製無厘頭短劇「搶收視」兼「搶眼球」外，更瘋狂自肥。

繼之前找了5名靚女何依婷、林穎彤、林秀怡、王菲及黃嘉雯去荒島Camping，再搵嚟凍齡女神康華姐做Miss玩體罰，之後更攞正牌溝港姐冠軍馮盈盈。為氹FYY，5子各出奇謀，可惜最終「有幸有不幸」，有人慘遭負評，有人全程冧到FYY合不攏嘴。

【七線人棄王】鄭雋熹中暑獲蔡思貝送凍飲解困 林浩文接受「酷刑」被掹體毛

各出奇謀追女仔

陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文、姚宏遠先後以「整蠱」、「細心」、「銀彈」、「笑彈」及「肉彈」5大不同戰術向盈盈發動攻勢；而向來大情大性的FYY則遭5子逗得恍如乘上「情緒過山車」般歷盡高低起跌，一時嚇到眼凸、一時滴汗、一時又開心到見牙唔見眼！

5子之中，以俊堅最有「驚」喜，為求突圍而出俊堅先後為FYY奉上「電動曱甴」及「電筆」，嚇得FYY兩度放聲大叫，更狠批俊堅小學雞：「佢真係好幼稚」。

以天使造型登場的鄭雋熹，則以極盡細心的「冧女3寶」，包括DIY愛的裝飾、極盡體貼愛的承諾以及甜言蜜語心意咭向FYY大獻殷勤，而被心意咭誠意打動的FYY，亦對熹熹讚不絕口：「你張咭寫得太好喇！正中心坎，非常到肉。」

自備糧單吸引女神

描述完「地獄」與「天使」級別的兩大溝女王後，其餘3名溝女王候選人表現算是叮噹馬頭。姚宏遠雖然犧牲「色相」打大赤肋晒肌上陣，FYY卻似乎唔多受落，嚇到眼凸之餘，更直指男人安全感與著衫件數掛鈎：「我覺得佢應該成日咁樣唔著衫出去溝女，唔係好可靠，睇吓就好喇。」

至於程浩駿亦相當進擊，有備而來的他瞄準FYY曾公開表示，理想男友條件之一是月薪8000港元以下，故自備糧單讓FYY看個夠，「豁出去」程度與姚宏偉不相上下。

他們之中以林浩文戰鬥力最為強差人意，不但資料搜集Outdated，想以笑話打動FYY的他，即使出動「魔鬼魚」幫拖依然無功而還，相當失禮。反而遭5子弄至翻天覆地的FYY，一招扮海獅拍手成功將氣氛炒熱。

素描吸引FYY

玩完「單對單」求愛，5子再「合體」玩Live Band唱情歌《分分鐘需要你》冧FYY。

這Round熹熹再度以細心絕招成功吸引女神關注，專誠為女神學畫畫的熹熹，唱歌期間送上FYY港姐冠軍Look素描畫乙幅，成功令FYY喜上眉梢，氣氛既溫馨又感人。